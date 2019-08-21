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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ   |  купить фото

В Оренбуржье построят 33 фельдшерско-акушерских пункта

Строительство 33 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) планируется в Оренбургской области. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на врио губернатора Дениса Паслера.

«В этом году будут открыты 13 таких же новых ФАПов в разных районах области.

Значит, еще больше оренбуржцев будут обеспечены первичной медпомощью по месту жительства»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

В среду новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Шахматовка Бузулукского района. Объем инвестиций в проект составил около 7 млн руб.

Георгий Портнов


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