В Саратове экс-полицейский сознался в избиении задержанных

Бывший сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Саратову предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По версии следствия, вечером 25 апреля 2016 года полицейский ППСП УМВД России по городу Саратову, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в помещении стационарного пункта полиции на территории Ленинского района, избил двоих административно задержанных.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области.

На данный момент он полностью признал вину. Из органов он уволен, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в ГУ МВД.

Марина Ковалева