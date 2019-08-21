Бывший орловский вице-премьер возглавил министерство инвестиций Республики Коми

Входивший в команду экс-губернатора Орловской области Вадима Потомского Александр Ремига назначен исполняющим обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, сообщила пресс-служба правительства республики. С 2015 по 2017 годы Александр Ремига работал заместителем председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству. После его увольнения Андреем Клычковым должность в региональном правительстве была ликвидирована, а новый вице-премьер не назначен из-за «дублирования полномочий».

Бывший губернатор Орловской области после ухода из региона, напомним, был назначен заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО), а в конце 2018 года перешел на аналогичную должность в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

О назначениях Андрея Клычкова читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Коммунист отдает ключевой пост единороссу».

Ирина Лобанова