В Новороссийске запустили движение троллейбусов до Шесхариса

Сегодня, 21 августа, в Новороссийске прошел торжественный запуск троллейбусов до микрорайона Шесхарис. Электротранспорт перестал следовать туда 26 мая 2014 года в связи с реконструкцией Сухумского шоссе. В настоящее время процесс реконструкции окончен.

Как сообщил в соцсетях глава Новороссийска Игорь Дяченко, на линию до Шесхариса выйдут шесть троллейбусов № 10 М. Они будут следовать от Девятого микрорайона. Для возобновления движения было восстановлено более 20 км линий контактной сети, а также работа девятой тяговой подстанции.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в мае этого года в Новороссийске завершились работы по испытанию нового путепровода на дороге, ведущей на Шесхарис. Благодаря этому там перезапустили движение автотранспорта. Новый мост позволит в ближайшее время провести работы по устройству съездов к судоремонтному заводу, КСК и НУТЭП.

Василий Хитрых