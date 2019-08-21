«Автодория» обеспечит беспрерывный контроль за движением на дорогах Татарстана за 83 млн рублей

ООО «Автодория» займется обеспечением беспрерывного контроля за движением транспорта на пяти дорогах Татарстана за 83 млн руб. Компания стала победителем тендера. Информация об этом появилась на сайте госзакупок РФ.

Систему контроля создадут на автодорогах Казань — Шемордан, Чистополь — Нижнекамск, Казань — Малмыж, Набережные Челны — Заинск —Альметьевск и Сорочьи Горы — Шали. Система будет состоять из датчиков, которые установят на трассах. Они будут объединены между собой и смогут фиксировать как мгновенную скорость под камерой, так и среднюю скорость машины на дороге.

Впервые система беспрерывного контроля движения транспорта заработала в конце прошлого месяца на трех автодорогах в Татарстане. Речь идет о федеральных трассах Москва — Уфа, Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск.

"Ъ-Казань"