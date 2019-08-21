«Prince Skyline Sport стал вдохновением для дизайнеров целой линейки купе Infiniti»

Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский рассказывает о выставке Infiniti, которая посвящена 30-летию бренда: ее экспонатами стали и электрические концепт-кары марки, и легендарные автомобили других производителей.

Внедорожное купе — это тот тип автомобиля, который сегодня стремится иметь в своей модельной линейке любая автомобильная компания. Особенна та, что что выпускает товар, претендующий на звание премиального.

Скоро купе-кроссовер появится и у марки Infiniti. Предполагается, что у дилеров, в том числе и российских, он будет доступен уже летом следующего года. А премьера автомобиля состоится в конце нынешнего октября, на специальном мероприятии, приуроченном к 30-летнему юбилею бренда Infiniti. Пока же известно только то, что модель получит индекс QX55. Плюс в Сети опубликован нарисованный кистью силуэт машины, линией крыши напоминающий силуэт культового кроссовера FX первого поколения.

Теме тридцатилетия марки, к слову, посвящена и экспозиция Infiniti на проходящем в эти дни в Калифорнии знаменитом автомобильном фестивале в Пеббл-Бич. Посетители футуристического павильона Infiniti могут видеть электрические концепт-кары марки, а также серийные кроссоверы, седаны и купе, в специальной юбилейной комплектации Edition 30. Но и это не все. Марка Infiniti привезла на мероприятие 54 исторические машины, которые составили экспозицию, получившую название «Предшественники и легенды: 30 лет японскому премиуму».

Среди представленных на ней машин есть, например, такие легенды, как купе Prince Skyline Sport. Ныне забытая фирма Prince Motor Company по праву считается первой премиальной автомобильной маркой Японии. Именно под этим брендом в 1957-м был впервые представлен седан Skyline. Созданное знаменитым итальянским стилистом Джованни Микелотти купе Prince Skyline Sport стало вдохновением для дизайнеров целой линейки купе Infiniti. В 1965-м Prince Motor Company вошла в состав Nissan Motor Company, которой сегодня принадлежит и бренд Infiniti.

Впрочем, в экспозиции есть и машины конкурирующих марок. Например, Mazda Cosmo Sport 1967 года. Ну, что ж, если ты считаешь себя сильным, ты должен не бояться делать комплименты конкурентам.