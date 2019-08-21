УФАС аннулировало закупку петербургского метрополитена на поставку интерьеров вагонов

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС по итогам рассмотрения жалобы ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» постановило аннулировать закупку последнего на поставку интерьеров вагонов за 182 млн рублей.

Как сообщили в антимонопольном ведомстве, было установлено, что в конкурсной документации отсутствует точное описание объекта закупки. В частности, заказчик предлагает потенциальному исполнителю поставить интерьеры вагонов метро, прилагая в документации только фототоматериалы, без каких-либо чертежей необходимых к поставке изделий.

В итоге жалоба была признана обоснованной. Заказчику предписано аннулировать закупку.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по жалобам ООО «Моспик» УФАС уже приостанавливало несколько конкурсов петербургского метрополитена, включая тендер на право заключения договоров на поставку запчастей к вагонам метро с начальной ценой контракта более 615 млн руб. и запчастей для подвижного состава за 268 млн руб.