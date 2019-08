«Patek Philippe продается дороже всего» Анна Минакова — о результатах часов на аукционе Only Watch

Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова рассказывает о том, какие деньги платят коллекционеры на благотворительном аукционе Only Watch за редкие и уникальные модели часов.

2013 год, титановый Patek Philippe 5004 уходит с торгов за €2,95 млн. Общая выручка благотворительного аукциона, средства от которого перечисляют Ассоциации Монако по борьбе с мышечной дистрофией Дюшенна, составила тогда €5 млн. За два года до этого — а Only Watch проводят раз в два года — Patek (стальной минутный репетир 3939А) ушел за €1,4 млн. Он тогда был под №30, лоты выставляют в алфавитном порядке. Всего лотов было 40 — по числу часовых брендов-участников, каждый из которых предоставил созданные в единственном экземпляре часы на торги.

Следующей после Patek по дороговизне моделью среди проданных тогда был «надалевский» турбийон за €0,5 млн, концепт №3 от DeWitt за €410 тыс. и часы Van Cleef & Arpels «From the Earth to the Moon». Ушли они за €215 тыс. Остальные результаты были скромнее.

И так каждый Only Watch: Patek Philippe продается дороже всего и вносит самый значительный вклад в общий результат торгов. Поговаривают, что ставки взвинчивает один коллекционер, собирающий такие уникальные Patek. В этом году аукцион пройдет в десятый раз. Последние годы он устраивается в ноябре в Женеве совместно с аукционным домом Christie’s. И, скорее всего, главная борьба снова будет за Patek. На сей раз — уникальные Grandmaster Chime, впервые в стали.

Эти сложные часы впервые показали в 2014 году, приурочив премьеру к 175-летию компании. В них 20 усложнений, включая патентованный будильник по требованию и репетир даты, что делает их самыми сложными наручными часами Patek Philippe. В общем, делайте ставки, господа.