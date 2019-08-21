Зарубежные СМИ: Зачем Дональд Трамп предлагает вернуть Россию в состав G8?

Дональд Трамп поддержал возвращение России в G8. Американский президент на пресс-конференции в Белом доме заявил, что присутствие страны в составе клуба важно. Россию исключили из «восьмерки» после событий на Украине в 2014 году. Источник телеканала CNN сообщил, что пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году предложил в телефонном разговоре с Дональдом Трампом Эмманюэль Макрон, а президент США с ним согласился. Очередной саммит G7 пройдет во французском Биаррице. Он начнется в эту субботу и закончится в понедельник. Предложение вернуть Россию в состав G7 не все мировые СМИ посчитали удачным политическим решением. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

На встрече с журналистами в Овальном кабинете Дональд Трамп заявил, что России следует присоединиться к G7, «потому что многое из того, о чем мы говорим, связано с Россией», цитирует политика The Washington Post.

«Трамп: России “подходит” возвращение в G7» — с таким заголовком вышла газета Politico. Также издание приводит слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который поддержал предложение вернуть Россию в состав саммита: «Международное сотрудничество не может зависеть от приступов гнева или маленьких слов».

Дональд Трамп говорил о присоединении России и перед последним заседанием G7 в прошлом году, вспоминает The Hill. Издание добавляет, что комментарии Трампа спровоцируют критиков в преддверии саммита. Они могут обвинять президента США в том, что тот слишком мягко относится к России после вмешательства Москвы в американские выборы главы государства 2016 года.

Однако обозреватели Washington Examiner уверены, что сейчас возвращение России к «восьмерке» станет слабым и глупым поступком. Стоит взглянуть на карту: Российская Федерация продолжает оккупировать районы юго-востока Украины. Издание отмечает, что Трамп рассматривает российского лидера как друга, с которым нужно сотрудничать. Но на самом деле он является врагом.