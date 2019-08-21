Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина — о том, какие города занимают лидирующие позиции по объемам коворкингов и сервисных офисов.

Рынок «гибких» офисных пространств, представленный такими деловыми форматами, как коворкинги и сервисные офисы, стал настолько влиятельным и востребованным, что брокеры уже составляют по нему рейтинги. И не только среди непосредственных участников этого рынка, но и среди городов, где предлагаются такие услуги.

Так, исследование, проведенное компанией CBRE, показало, что в Лондоне фонд «гибкой» офисной недвижимости превышает 1 млн кв. м. Это более 5% всей недвижимости города офисного типа. Такие показатели ставят Лондон на первое место в Европе. За ним — Париж, по масштабам. Здесь 439 тыс. кв. м «гибких» офисов. При этом с точки зрения совокупной доли ближе всего к Лондону Амстердам. Там такой рынок занимает 4,5%, которые представляют 290 тыс. кв. м. В Париже, кстати, это показатель менее 1 %.

Москва расположилась на седьмом месте рейтинга, уступив Лондону, Парижу, Берлину, Амстердаму, Мюнхену и Гамбургу. В российской столице общий объем предложения «гибких» офисов достиг почти 146 тыс. кв. м. Но доля почти как в Париже — тоже менее 1% всего рынка.

Сегодня в городе под управлением 65 операторов работают 118 площадок формата «гибких» офисных пространств на площади около 1 тыс. кв. м. И еще десять новых на площади в 35 тыс. кв. м планируется открыть в течение года. Кстати, по данным брокеров, данный формат недвижимости все чаще используется крупными корпорациями, к примеру, для проектных работ и стартапов.