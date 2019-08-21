Вот это поворот

Хайтек-обозреватель "Ъ FM" Александр Леви рассказывает о поворотной камере флагмана мобильного семейства Galaxy A.

Во времена, когда телефон выбирали за полифонию и цветной экран, моя тогда еще будущая жена владела моделью Samsung X600: обычный кнопочный аппарат с короткой антенной, не раскладушка и не слайдер. Но одна примечательная особенность у него все же была — поворотная камера. Перемещать ее на тыльную или фронтальную сторону надо было вручную. Можно сказать, что первые семейные селфи были сделаны именно на нее, почти пятнадцать лет назад.

Правда, в те времена о качественных снимках на телефон речи не шло. Чего можно ожидать от трех десятых мегапикселя? Поэтому поворотная камера воспринималась как необязательная экзотика. Зато с нынешними возможностями фотосенсоров подобный эксперимент имеет практический смысл, и южнокорейский вендор его повторил.

В Galaxy А80 поворотный механизм запускается автоматически при включении режима фронтальной съемки, точнее, модуль, в котором закреплен тройной сенсор, сначала поднимается, а потом уже камера разворачивается на 180 градусов. На фотовооружении состоят основная 48 МП-камера c приличным фазовым автофокусом и гибридной стабилизацией, 8 МП-широкоугольный (123) сенсор и так называемая 3D ToF-камера. Последняя — отличный инструмент для оценки глубины кадра. Работу камер дополняет искусственный интеллект.

Вместе они замечательно справляются с фотографией при дневном освещении и сносно — в темное время суток. Причем цветопередача изображения при фронтальной и тыльной съемке в одних и тех же условиях разная. Заметно это всегда. Поэтому неясно, влияние ли это только искусственного интеллекта или, в принципе, софт для этих сценариев разный.

Владелец Galaxy A80 воспитывает в себе терпение. Выезд камеры и ее переворот требуют времени больше обычного. При критичном заряде смартфона о селфи можно забыть. Зато модуль сам по себе крепкий и механизм готов к внешнему сопротивлению. Если его удерживать во время открытия, он делает три попытки и отказывается от идеи. Если попытаться его закрыть, удерживая рукой, например, те же три попытки и модуль остается в открытом положении. В обоих случаях на экран приходит предупреждение.

Кроме камеры, новинка получила огромный почти 7’’ дисплей с тонкими рамками по всему периметру, встроенные под стекло динамик и сенсор отпечатка пальца (оба решения нельзя назвать идеальными). А вот слот для карты памяти, приснопамятный аудиоджек и батарею большой емкости в Galaxy A80 не найти.