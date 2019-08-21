Лечебные воды По соседству с инфекционной больницей может быть построен аквапарк

Краевые власти назвали новый, уже третий по счету, вариант размещения аквапарка. Его могут построить на части площадки в Кировском районе, куда планируют перенести пермскую инфекционную больницу. Эксперты считают, что указанный участок подходит под аквапарк, а у отдельных депутатов гордумы такое соседство вызвало диссонанс.

Комитет думы Перми по вопросам градостроительства, планирования и развития территории сегодня рассмотрел инициативу администрации города в отношении трех участков по адресу: ул. Калинина, 84 (Кировский район), общей площадью 39 га. Напомним, на одном из них, площадью 10 га, краевые власти планируют построить новый корпус инфекционной больницы.

Администрация Перми по инициативе владельца участков — краевого минимущества — предложила внести поправки в правила землепользования и застройки. Так, по участку, где планируется строительство больницы, было предложено включить его в границы территориальных зон рекреационных лесных массивов (Р-6) и учреждений здравоохранения (ЦС-1). В отношении других участков поступило предложение включить их в границу территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6).

Ранее участок принадлежал Минобороны (на нем была база ВМФ), а затем был передан в региональную собственность. Прежние краевые власти хотели отдать его под жилую застройку, новые же решили перенести из центра Перми инфекционную больницу. Процесс перезонирования проходил непросто: общественники заподозрили краевые власти в тайном стремлении отдать две трети территории площадки под торговый центр и вырубить лесной массив на его месте. Депутатов гордумы убедить сменить зону удалось не сразу.

Вопросы возникли и на этот раз. Содокладчик, депутат Михаил Черепанов, отметил, что в пояснительной записке нет никаких сведений о том, как будут использоваться два соседних участка.

Он привел заключение КСП, которая выразила опасение, что освоение участков приведет к дополнительным тратам бюджета в виде строительства подъездов.

«Ближайшая остановка транспорта — на расстоянии более 600 метров!» — отметил депутат.

Аудиторы выразили также опасение о том, что строительство «инфекционки» на самом краю площадки может нарушить санитарные нормы: «Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии менее 100 метров от границы земельного участка».

Против застройки участка традиционно выступили общественники, интересы которых на комитете выразила депутат от «Яблока» Надежда Агишева. Она подчеркнула, что свыше 1 тыс. жителей подписались против реализации проекта, они выступают за создание здесь рекреационной зоны.

Ей ответила замглавы Перми Ольга Немирова, пояснив, что вся подробная информация на публичных слушаниях предоставлялась. По ее словам, чтобы определить, что можно построить на этих участках, как раз и необходима смена зонирования.

Министр имущественных отношений края Николай Гончаров напомнил, что данная территория никогда не использовалась как рекреационная зона — здесь была база ВМФ. Он в очередной раз заверил, что лес никто не собирается рубить. А в качестве варианта использования оставшейся площадки назвал аквапарк. Еще в прошлом году губернатор Максим Решетников называл два варианта площадки под аквапарк: в микрорайоне Нагорном, рядом со строящимся пермским зоопарком, и на месте бывшего ипподрома. Этим летом было решено, что на бывшем ипподроме построят конгресс-холл.

В целом депутаты гордумы не возражали против вовлечения этого участка в хозоборот, но при условии, что край поможет в развитии этой территории. «Даже если здесь появится торговый объект — это благо для города»,— выразил мнение первый вице-спикер Дмитрий Малютин, но при этом он отметил, что бюджет Перми становится несбалансированным и нагружать его тратами в виде благоустройства новой площадки не стоит. Господин Гончаров пообещал, что проект планировки будет разрабатываться в тесной взаимосвязи с депутатским корпусом.

Единственным парламентарием, кто обратил внимание на близкое соседство аквапарка и инфекционной больницы, оказалась Вероника Куликова из «Справедливой России».



«Мне крайне удивительно услышать, что рядом будет аквапарк. У меня инфекционная больница и аквапарк вызывают диссонанс. Может быть, посмотреть другие варианты?» — озаботилась она.

Госпожа Куликова попросила краевые власти при разработке планировки максимально учесть все параметры находящейся рядом жилой застройки.

Николай Гончаров пояснил “Ъ-Прикамье”, что аквапарк без проблем может уместиться на данной площадке. По мнению министра, для этого там достаточно территории.

С градостроительной точки зрения, это неплохое место для аквапарка, полагает член комиссии по ПЗЗ и общественник Денис Галицкий: «Оно рядом с объездной дорогой, что позволит приезжать жителям всего края. Очевидно, что инфекционную больницу затолкали в дальний угол, чтобы весь участок обеспечить сетями за ее счет, то есть за бюджетные деньги»,— отмечает он. В то же время он считает, что аквапарк нужно строить там, где есть дешевое тепло и вода. «Например, в Добрянке (там расположена Пермская ГРЭС.— “Ъ-Прикамье”),— предлагает господин Галицкий.

Архитектор Григорий Луговой предположил, что идею аквапарка власти выдвинули, чтобы заручиться поддержкой для принятия нужного решения. «С позиции базовой триады успешной реализации проекта, „деньги — проект — воля“, пока нет ничего»,— отмечает эксперт.

Вячеслав Суханов