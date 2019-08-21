УК Пулково предупредила авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания рейсов из-за долга

Управляющая компания аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — предупредила авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания ее рейсов из-за авансового долга. Согласно полученной в начале августа от ВВСС информации, просроченная задолженность перевозчика якобы составила 123 млн рублей, в то время как еще в июле ни о какой задолженности речи не было, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «России».

По данным агентства, после расследования причин появления задолженности выяснилось, что петербургский аэропорт в одностороннем порядке потребовал от авиакомпании предоплату. При этом, по мнению представителя «России», «подобными действиями менеджмент оператора аэропорта Пулково нивелирует усилия прошлых лет, которые были предприняты совместно с базовым перевозчиком по развитию маршрутной сети и увеличению пассажиропотока из Северной столицы». В авиакомпании подчеркнули, что ее менеджмент и юридическая служба «продолжат предпринимать все доступные законом действия», чтобы не допустить прекращения обслуживания рейсов в Пулково.

В свою очередь в ВВСС отметили, что вопрос задолженности авиакомпании перед аэропортом не комментируют. В то же время оператор добавил, что условия обслуживания авиаперевозчиков изменились с 1 августа 2019 года. Согласно новому пункту в договоре, право на оплату услуг по факту может получить только та авиакомпания, которая показала в прошлом году 10-процентный рост пассажиропотока. В иных случаях ВВСС вправе потребовать от перевозчика предоплату. В компании подобную авансовую схему объяснили желанием «минимизировать обоюдные коммерческие риски и риски для пассажиров, в том числе риск приостановки обслуживания рейса авиакомпании на вылет из аэропорта Пулково».