В Оренбургской области «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» задолжало сотрудникам около 285 млн рублей по зарплате

В Орске руководство машиностроительного концерна ОРМЕТО-ЮУМЗ» выплатит около 285 млн руб. задолженности по зарплате и рассчитается с сокращенными сотрудниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ФПО Ярослава Чиркова. Предприятие объявлено банкротом с мая этого года. Около 3 тыс. сотрудников уволено, часть из них будет трудоустроена на «Уралмаш – Горное оборудование». С дохода этого же предприятия и планируется погасить задолженности по заработной плате, используя выручку с продажи металлолома и взыскание конкурсным управляющим дебиторской задолженности в 145 млн руб.

Георгий Портнов