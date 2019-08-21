В Батайске Ростовской области построят нефтебазу за 150 млн рублей

Администрация Батайска Ростовской области одобрила проект строительства «Площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов». Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Инвестором строительства выступит ООО «Авантаж». В проект планируют вложить порядка 150 млн руб. Компания уже купила два участка в Ольгинском тупике. Сейчас инвестор ищет проектировщика, ведутся инженерные изыскательские работы. Первую очередь строительства планируют сдать в последнем квартале 2021 года, вторую — в 2022. Отмечается, что на предприятии будет создано 100 рабочих мест. За счет нефтебазы городской бюджет будет получать около 5 млн руб. в год.

Как сказано в сообщении, ООО «Авантаж» ведет свой бизнес в Ставропольском, Краснодарском краях, а также в Воронежской и Липецкой областях. Месячный оборот компании составляет 800 млн руб.

Кристина Федичкина