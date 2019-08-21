Собран второй по счету опытный самолет Ил-112В

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) собран второй опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, строящегося в кооперации с ульяновским АО «Авиастар-СП». Об этом сообщает пресс-служба завода.

На ульяновском авиационном заводе изготавливаются панели фюзеляжа, а также люки и двери. Все детали и комплектующие производятся в России. В соответствии с контрактом на заводе изготовлены и переданы потребителю два комплекта агрегатов Ил-112В на летный и ресурсный экземпляры.

Головным изготовителем самолета Ил-112В является ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). Двигатели производятся на санкт-петербургском АО «ОДК-Климов».

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в постсоветский период. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации.

Андрей Сазонов