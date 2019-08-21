Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам вклад «Стратегия». «Стратегия» – это комплексное решение, которое позволяет получить высокую процентную ставку по вкладу – до 9% годовых в рублях и до 3,0% годовых в долларах США, а также инвестиционный доход.
Минимальная сумма вклада составляет 150 тысяч рублей или 2500 долларов США, срок – 181 или 367 дней. Вклад можно открыть в отделениях Банка при условии оформления следующих инвестиционных продуктов по желанию клиента:
Доля вклада в общей сумме размещения, включающей сумму вклада и сумму инвестиционных продуктов, может составлять до 50% включительно.
Размер процентной ставки зависит от срока и доли вклада – от 8,0% до 9,0% годовых в рублях и от 2,5% до 3,0% годовых в долларах США (максимальная ставка 9,0% годовых в рублях и 3,0% годовых в долларах применяется при размещении на срок 181 день и доле вклада до 30% включительно).
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями по продукту можно в любом отделении Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.