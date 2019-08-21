На Урале зарегистрирован 86-ой резидент технопарка высоких технологий

Компания «Социальный код» стала 86-ым резидентом технопарка высоких технологий Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе организации, проект резидента «призван помочь людям определиться со своими сильными и слабыми сторонами, грамотно это использовать и стать успешным в выбранном направлении». Кроме этого, информация, получаемая с применением «Социального кода» позволяет и работодателям минимизировать риски при поиске и приеме специалистов.

«Это совокупность поведенческих, личностных и социальных данных о человеке, оцифрованных и выраженных в единой системе критериев. Знание социального кода, возможность отслеживать его изменение в динамике позволяет человеку развиваться, конструировать комфортную социальную среду, то есть перенимать и передавать знания, работать с максимальной эффективностью»,— рассказал генеральный директор компании Артем Аментес. По его словам, проект создан на основе социального кода, который поможет соискателям показать личные качества и способности кандидата.

Технопарк был создан в 2014 году правительством Свердловской области, основная задача, поставленная перед новой структурой, — повышение инновационного потенциала региона. С момента основания технопарка компании-резиденты создали около 1 тыс. рабочих мест и оплатили налогов на 632,3 млн руб.