«Праздновать выход “Краснодара” в групповой этап рано»

Российским футбольным клубам — «Спартаку» и «Краснодару» — остался один шаг до основной сетки еврокубков. «Краснодару» для выхода в групповой турнир Лиги чемпионов нужно обыграть в двух матчах греческий «Олимпиакос», а столичная команда по пути в Лигу Европы должна пройти португальскую «Брагу». Клуб с юга России первый матч с греками проведет 21 августа вечером, встреча красно-белых с португальцами состоится 22-го числа. Оба российских клуба играют на выезде. Их шансы оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«Краснодар» почти осуществил мечту своих болельщиков — прошел «Порту», показал искрометный футбол, и сейчас в этой эйфории некоторые болельщики заранее отмечают выход клуба в групповой этап Лиги чемпионов. Но праздновать рано. В составе греческого клуба есть достойные игроки, например, француз Матье Вальбуэна, которого поклонники футбола помнят еще по московскому «Динамо». Кроме того, в квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» не пропустил ни одного мяча, а забил семь. Поэтому опасения комментатора Дмитрия Шнякина вполне понятны: «Команда бодрая. Она, во-первых, очень хороша дома, и это наблюдается не только по матчу прошлого сезона — этого, кстати, тоже — раскатали “Викторию” дома со счетом 4:00, а я думаю, не стоит напоминать, какие проблемы были у ЦСКА с той же “Викторией”. В целом, на протяжении своей истории и греческая сборная, и греческие клубы тоже хороши дома. Поэтому нужно с опаской на все это смотреть».

Букмекеры в первом матче в Греции отдают предпочтение хозяевам. Кроме того, греческий клуб львиную долю своих мячей забивает со стандартных положений, а «Краснодар» как раз такие голы часто пропускает. И все же у российской команды есть козыри, которые позволят пройти «Олимпиакос», уверен футбольный эксперт Максим Калиниченко: «“Краснодару” достаточно удобно, возможно, будет играть против “Олимпиакоса”, потому что будут зоны, и мы видим, что атакующие защитники играют высоко в атаке. Эти зоны, которые будут появляться — ими нужно будет пользоваться. И футболисты “Краснодара” с удовольствием это делают. Они хорошо бегут. Проблемы со стандартами есть у всех — это футбол. Большой процент мячей забивается не только “Краснодару”, а вообще во всей Европе, во всем мире».

Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов «Краснодару» нужно быть лучше греческого «Олимпиакоса» по сумме двух матчей. И шансы на такой исход достаточно высокие, чего нельзя сказать о другом противостоянии в квалификации Лиги Европы, где «Спартаку» предстоит также в двух матчах помериться силами с португальской «Брагой». Даже те эксперты, которые искренне переживают за красно-белых, дают неутешительные прогнозы. Один из них — легенда «Спартака» Андрей Тихонов: «Очень тяжело будет. И я сомневаюсь, что “Спартак” может справиться с “Брагой”. Потому что сейчас большой выплеск эмоций и физических сил, плюс, не будут играть Тиль с Ларссоном. Минус — это пятичасовой перелет. И “Брага” — не подарок.

Та команда, которая обычно первой принимает матч у себя дома, хочет сделать задел для второй игры. Поэтому “Спартаку” будет очень нелегко».

Букмекеры с Тихоновым согласны. На победу «Спартака» над «Брагой» в первой встрече коэффициент очень высокий — больше 5. На победу «Браги» при этом можно поставить с коэффициентом 1,6. Но цифры — это одно, а футбол — совсем другое. И победа «Краснодара» над «Порту» это еще раз доказала.