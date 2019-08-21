Индекс промышленного производства в Ростовской области вырос на 1,6%

В Ростовской области индекс промышленного производства в первом полугодии 2019 года составил 101,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Статистические показатели опубликованы на сайте регионального правительства.

В частности, индекс добычи полезных ископаемых вырос на 9,6%. Рост на 17,4% продемонстрировала добыча угля, при этом снижение зафиксировано в добыче сырой нефти и природного газа (-2,6%) и прочих ископаемых (-11,3%). Объем отгруженных полезных ископаемых составил почти 17 млрд руб. (+32,6%).

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в июне 2019 года вырос на 1,1%. Наибольший рост показали ремонт и монтаж машин и оборудования (+40,5%), производство кожи и изделий из кожи (+22,8%) и производство электрического оборудования (+22,7%). Сильнее всего снизилось производство прочих транспортных средств и оборудования (-39,5%) и табачных изделий (-33,8%). Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств составил 405 млрд руб. (-6,5%).

Индекс производства по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха вырос на 3,6%. В частности, производство электроэнергии выросло на 9,9%. Объем экономической деятельности в этой сфере составил 84 млрд руб. (+16,2%).

Кристина Федичкина