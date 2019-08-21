Новосибирские полицейские нашли подпольный оружейный склад

Сотрудники МВД и ФСБ задержали 40-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, во время обысков в квартире и гараже подозреваемого найдены два пистолета Макарова, пистолет «Байкал», устройство для бесшумной стрельбы, более 800 патронов различной маркировки, 100 комплектов для снаряжения пистолетных патронов и запасные части оружия. Изъятый арсенал направлен на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. «Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сказала представитель МВД.

Илья Николаев