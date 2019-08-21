Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Стриж» «дочке» РЖД

Роспатент отказал РЖД в регистрации товарного знака скоростных пассажирских поездов «Стриж» (принадлежат «дочке» РЖД), следующих из Москвы до Нижнего Новгорода и Берлина, из-за сходства с брендом другой компании, говорится в решении (.pdf) ведомства. Роспатент посчитал, что товарный знак похож на логотип одноименной московской логистической компании.

«Сравниваемые знаки различаются по своему визуальному восприятию в силу наличия различных доминирующих элементов, различного цветового и композиционного решения… Выполнение словесных элементов заглавными буквами русского алфавита усиливает сходство»,— отмечено в решении. Роспатент добавил, что у знаков схожи идея и графическое изображение.

Вагоны поездов «Стриж» произведены испанской компанией Patentes Talgo S. L. и оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар, благодаря чему возможно значительно сократить время поездки. Время в пути нового международного поезда составит 20 часов 14 минут, хотя ранее расстояние до Берлина поезда преодолевали за 24 часа 49 минут.