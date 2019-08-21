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Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ   |  купить фото

В Оренбургской области руководитель предприятия незаконно получил 200 млн рублей субсидий

В Оренбургской области руководитель коммерческой организации незаконно получил более 200 тыс. руб. дотаций и субсидий на развитие молочного скотоводства. Об этом сообщает прокуратура области.

По сведениям надзорного органа, с целью получить денежные выплаты руководитель компании намеренно внес ложные сведения в финансовые отчеты. В ходе следствия директор предприятия свою вину в полном объеме не признал, но часть ущерба возместил.

Суд признал предпринимателя виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ему назначен штраф в размере 130 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.

Алена Смирнова


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