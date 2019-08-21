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Шеф-повар Мауро Колагреко

Шеф-повар номер один в мире провел ужин на курорте Sani Resort

Удостоенный трех звезд «Мишлен», лидер рейтинга The World`s 50 Best Restaurants, шеф-повар Мауро Колагреко, отмечая свое сотрудничество с курортом Sani Resort, выступил на эксклюзивном гастрономическом мероприятии. В ресторане Water пятизвездного отеля Sani Asterias он воссоздал подборку своих самых популярных блюд из своего именитого ресторана во Франции Mirazur. В сет вошли такие блюда, как тарталетка «Цезарь с грибами», а также баранина, баклажан, копченый йогурт и изумрудный соус.

Свекла с соусом из черной икры

Свекла с соусом из черной икры

Мауро Колагреко — давний консультант в Sani Asterias, тем не менее это было первое личное шоу итальянско-аргентинского шефа.

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