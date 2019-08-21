УФАС приостановило аукционы на ремонт дорог в двух районах Башкирии

УФАС по Башкирии приостановило два аукциона управления дорожного хозяйства республики на ремонт участков дорог в Учалинском и Туймазинском районах совокупной начальной стоимостью 278,79 млн руб., сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Жалобы на оба аукциона подали уфимское ООО «СК Долина сервис» (принадлежит Сергею Юшкову) и ООО «Уралстрой» (Екатеринбург, владелец Артем Шефер).

В своих жалобах «СК Долина сервис» сообщила о том, что среди аукционной документации есть файлы, которые не открываются на компьютере. «Уралстрой», в свою очередь, указал, что в документации предъявлены требования к качеству материалов и перечисляются характеристики товаров. Однако, уверены в компании, участник закупки не обязан иметь товар в наличии на момент подачи заявки, а характеристики товара можно оценить только в результате его испытания.

Заседание по рассмотрению жалоб было назначено на 19 августа. Антимонопольная служба пока не опубликовала решение.

Между тем, по обоим аукционам уже подведены итоги. Согласно протоколам от 20 августа, контракт на ремонт 10 км дороги Белорецк – Учалы – Миасс начальной стоимостью 132,49 млн руб. должен быть заключен с единственным участником торгов — ООО «Башкиравтодор». Ценовое предложение компании не уточняется. Компания обязана завершить работы до 20 октября 2020 года. Победителем аукциона на ремонт 10 км дороги Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы стало ООО «Корунд», предложившее исполнить контракт начальной стоимостью 146,3 млн руб. с дисконтом 0,5% — за 145,57 млн руб. Работы на этом участке должны быть закончены на год позже — к 20 октября 2021 года.

Майя Иванова