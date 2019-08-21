Фарид Мухаметшин стал вторым в рейтинге глав законодательных органов в России

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин занял второе место в рейтинге глав законодательных органов страны по упоминаниям в СМИ за июль. Его медиаиндекс составил 9,8 тыс. Исследование провели специалисты компании «Медиалогия».

По сравнению с предыдущим месяцем спикер Госсовета республики поднялся в рейтинге на одну строчку. В июле СМИ сообщали о том, что господин Мухаметшин рассказал об итогах работы Госсовета РТ пятого созыва. Кроме того, он совершил рабочую поездку в Заинский район. Также спикер Госсовета Татарстана встретился с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером и рассказал об опыте Татарстана в области преподавания государственных языков в школах.

Лидером рейтинга стал председатель заксобрания Иркутской области Сергей Сокол, чей медиаиндекс составил 11,2 тыс. По сравнению с июнем он поднялся на три позиции. В пятерку лидеров также попали председатель парламента Чечни Магомед Даудов (медиаиндекс 6,9 тыс.), глава Государственного Собрания - Курултая Башкортостана Константин Толкачев (6,5 тыс.) и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов (4,9 тыс.).

"Ъ-Казань"