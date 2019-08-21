21 августа, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Данил Круговой заключил контракт с «Зенитом», но вернется в «Уфу»

Защитник Данил Круговой, являющий воспитанником академии «Зенита», заключил с петербургским клубом пятилетний контракт. При этом текущий сезон 2019/2020 он проведет на правах аренды в своей предыдущей команде — ФК «Уфа». Соответствующая договоренность существует между двумя футбольными клубами.

Данил Круговой родился в 1998 году в Гатчине. В шесть лет он начал заниматься в «Газпром-Академии», дебютировал в молодежном составе «Зенита» в 2015 году. В июле 2018 года игрок перешел в «Уфу», в основном составе которой отыграл 9 матчей, забив в них один гол.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя