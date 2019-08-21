Данил Круговой заключил контракт с «Зенитом», но вернется в «Уфу»

Защитник Данил Круговой, являющий воспитанником академии «Зенита», заключил с петербургским клубом пятилетний контракт. При этом текущий сезон 2019/2020 он проведет на правах аренды в своей предыдущей команде — ФК «Уфа». Соответствующая договоренность существует между двумя футбольными клубами.

Данил Круговой заключил контракт с «Зенитом»!



Сине-бело-голубые и «Уфа» достигли соглашения о переходе защитника.



Подробнее о контракте: https://t.co/gPu3WqLzig pic.twitter.com/WKwBf0rBOG — ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 21 августа 2019 г.

Данил Круговой родился в 1998 году в Гатчине. В шесть лет он начал заниматься в «Газпром-Академии», дебютировал в молодежном составе «Зенита» в 2015 году. В июле 2018 года игрок перешел в «Уфу», в основном составе которой отыграл 9 матчей, забив в них один гол.