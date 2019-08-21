Депутата парламента Красноярского края отдали под суд по обвинению в коррупции

Депутат заксобрания Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в получении взятки на общую сумму более 9 млн руб. от топ-менеджера энергоснабжающей компании. Об этом сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Согласно фабуле дела, в 2018 году депутат заявил главе предприятия, что он может обеспечить завышение тарифа на тепловую энергию. За это, как выяснили силовики, обвиняемый потребовал от топ-менеджера взятку. При этом парламентарий пригрозил использовать свои полномочия, авторитет и связи, что привело бы к проверкам в компании и негативным последствиям для самого директора. Всего, по подсчетам следователей, в 2018-2019 года депутат получил взятку на общую сумму свыше 9 млн руб. — в нее вошли денежные средства на сумму 4 млн руб. и 50% в уставном капитале компании стоимостью свыше 5 млн руб.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками краевого управления ФСБ. Депутату предъявили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемый не признал свою вину.

Илья Николаев