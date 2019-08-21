Бывший министр спорта не взял реванш

Пермский краевой суд частично изменил приговор бывшему министру физкультуры и спорта Павлу Ляху. Апелляционная инстанция сократила ему срок дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в органах государственной власти, уменьшив его с трех лет до двух лет десяти месяцев. В остальном решение Ленинского райсуда, которым экс-министр был приговорен к трем годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий, оставлен без изменений. Господин Лях настаивал на своей невиновности и вместе с защитниками требовал отмены обвинительного приговора.

Как установили следствие и суд, злоупотребление полномочиями Павел Лях допустил при подписании актов о выполнении работ по реконструкции стадиона «Динамо». В результате бюджету был нанесен ущерб в 23 млн руб. При этом господин Лях, подписывая акты о приемке работ, знал, что они не выполнены должным образом и в полном объеме. В то же время подсудимый был оправдан по обвинению в халатности при организации сборов спортсменов краевых сборных.

Из текста жалобы, которую подали Павел Лях и его защитники, следует, что они считают приговор первой инстанции незаконным, вынесенным с нарушением норм УК и УПК РФ. В начале судебного заседания адвокат Роман Ахметов заявил последовательно несколько ходатайств, одно из которых касалось приобщения к материалам дела приговора в отношении бывшего зама господина Ляха Руслана Садченко. По версии защиты, этим судебным актом установлено, что ход работ реконструкции стадиона контролировал господин Садченко, а не министр. Гособвинитель Дмитрий Красноперов выступил против этого, мотивируя позицию тем, что этот приговор не имеет отношения к рассматриваемой жалобе. В итоге в удовлетворении этого ходатайства суд отказал. Это же решение было принято и в отношении ходатайства о приостановлении производства по делу до вступления в силу приговора в отношении Руслана Садченко.

В ходе прений Роман Ахметов убеждал председательствующего, что суд первой инстанции сделал неправильные выводы относительно разграничения полномочий руководителей минспорта. Он вновь повторил, что контроль за строительными проектами осуществлял Руслан Садченко. «Суд сделал неверный вывод, что, подписывая акты, Лях знал о невыполнении работ,— заявил защитник.— В деле нет ни одного доказательства этого». Господин Ахметов считает также, что в ходе судебного следствия не была доказана личная заинтересованность Павла Ляха в завершении реконструкции стадиона до конца 2015 года. По его словам, в ходе процесса свидетели дали однозначные показания, что в противном случае министр не получил бы ни наказания, ни повышения по службе.

Адвокат Иван Хозяйкин в своем выступлении остановился на экспертизе по делу, которой был установлен ущерб от действий министра более 23 млн руб. По его словам, в ее рамках оценивалась только стоимость работ и используемые материалы, но не их качество. А в ходе арбитражного процесса, касающегося реконструкции, была проведена другая экспертиза, которая установила, что качество работ от замены материалов не пострадало. «Фактически ее выводы говорят о том, что права граждан, интересы общества и государства при реконструкции нарушены не были. Таким образом, состав ст. 285 УК РФ в действиях Ляха отсутствует»,— считает адвокат. По мнению господина Хозяйкина, экспертиза в рамках арбитражного процесса имеет такую же юридическую силу, как и та, которую провели в ходе расследования дела, но суд первой инстанции ее не принял, посчитав противоречивой. При этом экспертизу в ходе расследования проводило МКУ «Пермблагоустройство», у которого нет лицензии на такую деятельность. Кроме того, эксперты дали подписи об уголовной ответственности за дачу ложного заключения уже фактически после окончания своей работы.

Прокурор Дмитрий Красноперов, который поддерживал гособвинение и в суде первой инстанции, на это ответил, что не может согласиться с доводами защиты. «Ранее участниками рассмотрения дела была проведена большая работа по оценке и исследованию доказательств, все это отражено в протоколе судебных заседаний»,— пояснил он. По словам господина Красноперова, «анализ доказательств прямо свидетельствует о наличии контроля со стороны Павла Ляха за ходом работ и его осведомленности об объеме их выполнения». Так, показания свидетелей, в том числе экс-председателя правительства Геннадия Тушнолобова, предпринимателя Александра Тархова и господина Садченко прямо свидетельствуют, что он неоднократно лично выезжал на объект. «Таким образом, установлено два момента: его осведомленность о состоянии дел и волевое решение о подписании документов»,— говорит господин Красноперов. А это, как считает представитель прокуратуры, свидетельствует о наличии у Павла Ляха прямого умысла на совершение преступления. В итоге Дмитрий Красноперов предложил оставить приговор суда первой инстанции без изменений.

Как следует из резолютивной части решения, приговор в отношении Павла Ляха был изменен только в части дополнительного наказания. Трехлетний запрет занимать должности на госслужбе был сокращен на два месяца. В остальном приговор остался прежним.

Дмитрий Астахов