Аэропорт «Гагарин» обеспечил прием и выпуск 22 рейсов в первые сутки

За первые сутки работы международный аэропорт «Гагарин» обслужил 1938 пассажиров, обеспечил прием и выпуск 22 рейсов (12 на прилет и 10 на вылет). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Перевозку выполняли пять российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, Nordwind и «ЮТэйр». Аэропорт обеспечил прием, выпуск и обслуживание самолетов Boeing 737-800, Airbus A-320, Embraer-170, Sukhoi Superjet 100 и ЯК-42. Также в аэропорту «Гагарин» были обслужены первые международные рейсы по маршруту «Саратов-Анталия-Саратов», на которых было перевезено 299 пассажиров.

Марина Ковалева