Производство мяса в Ростовской области сократилось на более чем 40%

В январе — июле 2019 года в Ростовской области было произведено 152,2 тыс. т скота и птицы на убой. Это на 41,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Производство молока при этом выросло на 0,3% и составило 632,5 тыс. т. Яиц получено более 1 млрд шт., зафиксировано снижение объема производства на 12,2%.

Как сообщалось ранее, поголовье свиней в Ростовской области сократилось на 8% овец и коз — на 3%. При этом почти на 3% увеличилось поголовье крупного рогатого скота.

Кристина Федичкина