Деятельность руководства «Самарской Луки» проверят до конца лета

Министерство природных ресурсов и экологии РФ проверит деятельность руководства национального парка «Самарская Лука» до 30 августа. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в Твиттере.

«Обсудили с руководством Министерства природных ресурсов и экологии РФ ход антикоррупционной проверки работы «Самарской Луки» и уже бывшего директора Александра Губернаторова. Говорят: такого масштаба безобразий и злоупотреблений не видели нигде. Срок окончания проверки – 30 августа. Результаты обязательно обнародую»,– пишет депутат.

Ранее эколого-просветительский центр «Заповедники» объявил об экстренном сборе средств на обеспечение юридической поддержки бывшего руководителя национального парка Александра Губернаторова и его семьи. Сбор денег в пользу экс-главы нацпарка проводится в рамках благотворительной программы фонда «Заповедное посольство» «SOS! Заповедные люди». Программа нацелена на поддержку работников особо охраняемых природных территорий в трудной жизненной ситуации.

В отношении сотрудников национального парка «Самарская Лука» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также фигурантами дела стали представители общественного регионального фонда развития нацпарка. В администрации национального парка и в доме директора парка Александра Губернаторова проходили обыски.

Силовики считают, что с 2013 по 2017 годы неустановленные лица из числа руководителей «Самарской Луки» и его общественного регионального фонда развития похитили имущество ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез» в размере 1 млн руб. Впоследствии Александр Губернаторов уволился с поста директора «Самарской Луки». На своей странице в Facebook он попросил о помощи и написал, что следственные действия в отношении руководства организации фактически парализовали работу парка.

Алена Смирнова