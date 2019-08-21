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Hyundai анонсировала лимитированный хэтчбек i30 N Project C

Компания Hyundai анонсировала лимитированный хэтчбек i30 N Project C, который станет экстремальной модификацией серийного Hyundai i30 N.

Как сообщает корейский автопроизводитель, новая машина получит заниженную подвеску, облегченные 19-дюймовые колесные диски, облегченный и более жесткий кузов, часть элементов которого сделают из углепластика.

Тестовый прототип отличается дополнительными аэродинамическими элементами и ярко-оранжевой окраской кузова, хотя фирменным цветом подразделения Hyundai N является синий оттенок. Название новой версии — Project C — отсылает к тестовой трассе Area C научно-технического центра в Намьянге (в честь города названо отделение Hyundai N), где испытывают спортивные Hyundai.

Hyundai i30 N Project C получит 275-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор от базового Hyundai i30 N Performance. Другие технические данные о новинке пока неизвестны.

Премьера Hyundai i30 N Project C пройдет в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Тираж нового хэтчбек составит всего 600 экземпляров, причем все машины будут проданы только в Европе.

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