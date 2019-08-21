Нина Федина официально стала ректором Липецкого педуниверситета

Кандидат педагогических наук Нина Федина утверждена в должности ректора Липецкого государственного педуниверситета имени Семенова-Тян-Шанского (ЛГПУ) сроком на пять лет приказом министра науки и высшего образования Михаила Котюкова от 16 августа 2019 года. Как сообщила пресс-служба вуза, приказ вступил в силу 20 августа. И.о. главы вуза Нина Федина получила в апреле подавляющее большинство голосов на конференции сотрудников и студентов по выборам ректора. За нее проголосовал 61 делегат. Единственный соперник, проректор вуза по научной работе кандидат философских наук Анатолий Комков получил шесть «за».

В мае 2017 года выборы, где единственным соперником госпожи Фединой тоже был проректор по науке (теперь уже бывший) доктор социологических наук Ирина Бурмыкина, завершились ничьей — никто не набрал необходимого большинства в 50% плюс один голос. Местные СМИ тогда сообщали, что это произошло из-за того, что многие преподаватели в 2017-м в знак протеста портили бюллетени, вычеркивая из них обе кандидатуры. После этого Минобрнауки переназначило и.о. ректора, а вся процедура выборов, начиная с выдвижения кандидатов, была проведена заново.

Подробнее о проблеме с выборами ректора читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Педагогическая дилемма».

Ирина Лобанова