В Ростовской области на покупку коммунальной техники потратят 353 млн рублей

Для 45 муниципальных образований Ростовской области в 2019 году закупят 102 единицы коммунальной техники. Об этом сообщает управление информационной политики правительства области.

На новую технику потратят 353,1 млн руб., средства выделены из регионального бюджета. Как сказано в сообщении, сейчас муниципалитеты заключаются договоры и проводят торги на закупку необходимой техники. «До конца года каждый район отчитается о проделанной работе. Мероприятие находится на особом контроле министерства ЖКХ региона»,— отмечается в сообщении.

Кристина Федичкина