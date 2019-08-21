В Пулково из-за сбоя графика прибытия задерживаются 12 рейсов

Днем в среду, 21 августа, в петербургском аэропорту Пулково одновременно задерживается вылет сразу 12 самолетов. В числе опаздывающих, в частности, значатся рейсы различных компаний в Анталью, Барселону, Тель-Авив, Париж, Москву, Нижний Новгород, Иваново, Иркутск, Воронеж и Душанбе. Задержки составляют от одного часа до пяти, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным онлайн-табло Пулково, полетное расписание сбито из-за опоздания ряда прибывающих самолетов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что рейс LH2565 авиакомпании Lufthanza, вылетевший из Петербурга в Мюнхен, вернулся в Пулково по техническим причинам, проведя в воздухе около часа. Причиной внеплановой посадки самолета стала трещина в стекле.