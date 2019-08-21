В Курской области выявлен вирус АЧС

В Конышевском районе Курской области на территории свинокомплекса «Беляевский», принадлежащего ГК «Агропромкомплектация», выявлен вирус африканской чумы свиней (АЧС), сообщила пресс-служба региональной администрации. Диагноз подтвержден в ОБУ «Курская областная ветеринарная лаборатория» и в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии Владимирской области. Отчуждение свинопоголовья будет производиться в личных подсобных хозяйствах, входящих в первую угрожаемую зону в радиусе 15 км от эпизоотического очага.

О том, как АЧС влияет на участников рынка, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Чума дошла до поросят».

Ирина Лобанова