Уголовное дело бывшего следователя Руслана Болотских передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Руслана Болотских, обвиняемого в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, от семи до 12 лет), следует из сообщения ведомства. На предварительном следствии обвиняемый вину не признал.

По версии следствия, вечером 8 августа 2018 года Руслан Болотских по предварительной договоренности получил от воронежского адвоката Сергея Платонова 250 тыс. руб. Эти деньги, как полагает следствие, составляли половину суммы, за которую капитан юстиции обещал прекратить уголовное дело о мошенничестве против главы охранного предприятия. В результате Руслан Болотских был обвинен в крупной взятке (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и помещен в СИЗО. К Сергею Платонову была применена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное преследование адвоката было прекращено «по нереабилитирующим основаниям». По данным “Ъ-Черноземье”, Сергей Платонов активно способствовал раскрытию преступления, что дало следствию право освободить его от преследования согласно примечанию к ст. 291.1 УК РФ.

Подробнее о деле адвоката и следователя, возбужденного по материалам УФСБ, в тексте “Ъ-Черноземье” «Бывших коллег разделили статьями».

Ирина Лобанова