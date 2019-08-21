А ну-ка покажи свой чемоданчик

Ужесточаются правила ввоза на территорию России продукции растительного происхождения – предельно допустимый вес ограничен пятью килограммами. Для ввоза груза с большим весом потребуется фитосанитарный сертификат, а если его не будет – продукция будет изъята, после чего отправлена обратно или уничтожена.

Сертификат будет нужен также для ввоза саженцев или срезанных цветов. Представитель Приволжского таможенного управления Ольга Шмелева сообщила, что без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Вышеуказанные нормы ввоза продукции растительного происхождения были введены на территории стран, входящих в Евразийский экономический союз, в 2017 году. Поэтому в Россельхознадзоре считают, что новых ограничений правила не вводят.