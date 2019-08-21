Расходы на строительство фуникулера в Нижегородском кремле растут

Региональное правительство подготовило сметную документацию на проведение проектно-изыскательских работ, по которой подрядчик должен будет выполнить работы до конца 2019 года. Подведение итогов аукциона запланировано на 18 сентября.

Строительство фуникулера осуществляется за счет средств федерального бюджета, расходы на реализацию проекта планируются на уровне 500 млн. рублей. Фуникулер построят на том же месте, где он существовал ранее – около Северной башни Нижегородского кремля. Предполагается, что по спуску будет передвигаться один вагон, способный вместить до 40 пассажиров.