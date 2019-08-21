Оборот розницы в Прикамье практически не вырос по сравнению с прошлым годом

В Пермском крае оборот розничной торговли в январе-июле 2019 года составил 317,9 млрд руб., что, по данным Пермьстата, составляет 100,9% к соответствующему периоду прошлого года. Оборот общественного питания составил 14,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 2,8% выше уровня прошлого года.

Оборот розничной торговли края в январе-июле 2019 года на 95,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 4,5%.