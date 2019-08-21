В Екатеринбурге осужден экс-директор БТИ за хищения более 24,5 млн рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. руб. бывшего главу ГУП «Областной центр недвижимости» (БТИ Свердловской области, принадлежит МУГИСО) Дениса Конева. Его признали виновным по ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Уголовное преследование Дениса Конева началось в 2017 году, когда следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области по материалам оперативников регионального УЭБиПК возбудили уголовное дело по факту растрат в БТИ. Как следует из материалов уголовного дела, в период с ноября 2012 года по январь 2013 года господин Конев являлся и.о. директора СОГУП «Областной центр недвижимости» и неправомерно перевел около 2,5 млн руб. компании-подрядчику, которая выполняла строительные работы на автомобильных дорогах. Эти средства были перечислены по фиктивным дополнительным соглашениям в рамках уже действующих договоров. Но, по версии следствия, это был откат — якобы эти деньги глава фирмы-подрядчика отдал Денису Коневу за то, чтобы «продолжать сотрудничество с подконтрольными ему организациями».

Следователи считают, что махинации проводились в течение всего 2013 года. В результате из бюджета БТИ было потрачено более 24,5 млн руб. на фиктивные работы, которые даже не выполнялись. Часть денег, по версии следствия, была перечислена на подконтрольную Денису Коневу компанию за выполнение геодезических работ для постановки на кадастровый учет автомобильных дорог области.

В ходе расследования имущество обвиняемого арестовали. Деньги с его доли собственности на квартиру на сумму 16,1 млн руб. пойдут в счет исковых требований потерпевшей стороны.

Елена Горшкова