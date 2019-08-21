На Кубани директору по маркетингу предлагают зарплату в размере 250 тысяч рублей

Самой высокооплачиваемой вакансией августа, по данным агентства HeadHunter, стала позиция директора по маркетингу одной из организаций Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе агентства, специалист в этом направлении может рассчитывать на ежемесячную зарплату в размере 250 тыс. руб. после вычета налога.

На втором месте самых «горячих» вакансий последнего летнего месяца на Кубани находится позиция ведущего back-end разработчика. Ему предлагают до 200 тыс. руб. в месяц на руки. На третьем месте находится управляющего гостиницей/рестораном Сочи (150 тыс. руб. на руки).

До 150 тыс. руб. до вычета НДФЛ может ежемесячно зарабатывать врач-косметолог в частной клинике. И замыкает ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий месяца, по данным HeadHunter, региональный представитель по ЮФО Омского завода инновационных технологий с зарплатой 130 тыс. руб. на руки.

Дмитрий Михеенко