На ремонт ветучреждений в Краснодарском крае направили 20 млн рублей

В 2019 году 11 государственных ветеринарных учреждений Краснодарского края получили из краевого бюджета на ремонт 20 млн руб. в виде субсидий. Как отмечает руководитель регионального департамента ветеринарии Роман Кривонос, работы идут в учреждениях Белоглинского, Белореченского, Новокубанского, Староминского, Успенского, Тбилисского, Динского, Кавказского, Ленинградского и Тимашевского районов, а также в Армавире. В организациях меняют кровлю, окна, двери, напольные покрытия и инженерные коммуникации.

В настоящее время в государственной ветеринарной службе Кубани работают 2,9 тыс. специалистов. От их работы во многом зависит развитие сельского хозяйства в регионе.

В проекте краевого бюджета на будущий и два последующих года также будут предусмотрены средства на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении ГБУ ветеринарии городов и районов края.

Василий Хитрых