До конца года на Ямале ликвидируют 138 свалок

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до конца 2019 года планируется ликвидировать 138 свалок. Из них 24 в населенных пунктах и 114 на землях лесного фонда, сообщили в пресс-службе губернатора. Очистка территорий пройдет в рамках регионального проекта «Чистая страна».

«По результатам конкурса бюджетам пяти муниципалитетов предоставлены субсидии на ликвидацию свалок в населенных пунктах в 2019 году. В их числе: Лабытнанги, Ноябрьск, Салехард, Надымский и Пуровский районы. Там ликвидируют 24 крупные свалки общей площадью более 38 га и объемом отходов около 130 тыс. куб. м»,— рассказал директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала Александр Гаврилюк.

Сегодня в Салехарде завершаются работы по ликвидации свалки за базой строительной фирмы «Ямата». Вывезено 640 куб. м отходов, очищена территория в 1 тыс. кв. м. Продолжаются работы по ликвидации еще одной свалки в районе гаражного комплекса «Лагуна». Работы по очистке также уже идут в Лабытнангах и Тарко-Сале. В Ноябрьске в ближайшее время начнутся работы по ликвидации шести свалок.

Для работ на землях лесного фонда заключены три госконтракта на ликвидацию 97 свалок общей площадью более 2,6 тыс. га и объемом отходов около 13 тыс. куб.м. Речь идет о Ямальском, Тарко-Салинском, Ноябрьском лесничествах. Окончание работ по ликвидации свалок планируется в октябре. Всего к 2024 году планируется ликвидировать 341 свалку, в том числе 101 – на территории населенных пунктов и 240 — на землях лесного фонда.