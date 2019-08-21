В Ростовской области на поддержку казаков за полгода потратили 427 млн рублей

В рамках программы «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» за первое полугодие 2019 года освоено более 427 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте правительства региона.

Всего в 2019 году на поддержку казаков в Ростовской области предусмотрено более 914 млн руб. Таким образом, в первом полугодии было освоено 46,7% всей суммы.

В целом госпрограмма будет действовать с 2019 по 2030 год, на ее реализацию направят более 9,5 млрд руб. Среди главных целей программы — увеличение числа казаков, поступивших на госслужбу, поддержка казачьих кадетских образовательных организаций и фольклорных коллективов.

Кристина Федичкина