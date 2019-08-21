Обустройство туристской тропы до горы Крестовой оценили в 7 млн рублей

Управление строительства и ЖКХ Губахи объявило электронный аукцион на обустройство туристской тропы (от телевизионной вышки на хребте Рудянский Спой до горы Крестовой).

Исполнитель должен будет расчистить площадки от кустарника и мелколесья, выполнить земляные работы под дорожное полотно, устроить дорожное полотно тропы здоровья из щебня методом заклинки. Также следует укрепить щебнем обочины, построить две беседки с навесами, столами и скамейками и смонтировать четыре информационных щита.

Работы необходимо завершить до 15 октября 2019 года. Максимальная цена контракта указана в размере 7,1 млн руб. Аукцион состоится 2 сентября.

На горе Крестовой в Губахинском районе регулярно проводится театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». В этом году он состоялся в восьмой раз.