Почувствовать себя принцессой

Корона как королевская регалия, как фамильная реликвия, венец любви и символ вечной женственности — ювелирный дом Chaumet показывает самую красивую часть своей истории на выставке «Великолепный Chaumet: украшения правителей с 1780 года» в Гримальди Форуме в Монако. Короны, диадемы, тиары, заколки, а также колье, браслеты, кольца, серьги и часы — всего более 200 ювелирных украшений и аксессуаров из престижных музейных собраний и драгоценных шкатулок самых титулованных семей прошлого и настоящего доступны для обзора до 28 августа.

Кураторы выставки Chaumet en Majeste, Стефан Берн и Оливье Симон Фото: Getty Images

Перед тем как перейти к истории, кураторы — Оливье Симон и телеведущий Стефан Берн — делают небольшое вступление, начиная свой рассказ с великолепной галереи макетов диадем Chaumet, которые вот уже больше двух веков ювелиры дома создают для примерок. В собрании Chaumet этих мельхиоровых черновиков накопилось с полсотни. Воспользовавшись ремонтом в историческом бутике на Вандомской площади, кураторы вывезли в Монако почти треть.

Первыми клиентами дома Chaumet, точнее, придворного ювелира Мари-Этьена Нито, прародителя ювелирного дома, была императорская чета Наполеон I и Жозефина.

Портрет императрицы Жозефины, Робер Лефевр, 1805 год

Император желал возродить былой блеск и красоту Франции, вернуть ей дореволюционную мощь, поэтому корона призвана была стать символом этой амбициозной политики. Даже при дворе женщинам не позволялось появляться без украшений, чтобы вдруг не померкло его правление. Носителем идей Наполеона — буквально — стала первая супруга Жозефина. На коронации она была в диадеме, повторяющей мотивы лаврового венка, а после вышла к французам в диадеме с колосьями пшеницы — это ее излюбленный мотив, который не раз встретится и в современных коллекциях Chaumet. Эффект Наполеона отозвался и в России: на протяжении многих лет царская семья была одним из важнейших заказчиков ювелирного дома. О драгоценной шкатулке четы Юсуповых — больших поклонников Chaumet — до сих пор слагают легенды, а их исторические украшения, например утраченная во время революции диадема «Тройное солнце», вдохновляют на создание современных произведений.

В конце XVIII века корона перестает быть привилегией королей.

В аристократических семьях диадемы дарят невестам, они становятся неотъемлемым свадебным аксессуаром или подарком к совершеннолетию. Дальше — больше. Париж начала XX века — время самопровозглашенных «королев»: актрисы, танцовщицы кабаре, светские дамы les annes folles носят и в пир, и в мир и диадемы а-ля Жозефина с низкой посадкой на лоб, и фантазийные короны с перьями. Богатая художественная жизнь начала века влияет и на ювелирное искусство. Один из ярчайших примеров — великолепная диадема в стиле ар-деко с центральным изумрудом, сделанная для герцогини Шарлотты Люксембургской в 1926 году.

Эгрет Soleil Levante, золото, платина, изумруд, бриллианты, Chaumet, 1916 год

В послевоенные годы мода на короны вернулась благодаря звездам. Голливудские актрисы — новые музы ювелиров и их самая действенная реклама. В сегодняшний же быстро меняющийся век марки убеждают нас, что почувствовать себя принцессой можно и без принца, и призывают носить диадемы как изящный аксессуар для волос (как именно — рассказывает и показывает в видео модный парикмахер Джон Нолле) и создают универсальные диадемы-трансформеры, которые разбираются до брошей и колье.

Мария Сидельникова