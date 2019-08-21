Квартира ресторатора Сергея Белкина выставлена на торги за 11,5 млн рублей

Финансовый управляющий уфимского ресторатора Сергея Белкина, признанного банкротом в мае текущего года, Татьяна Каземова назначила на 26 сентября аукцион по продаже квартиры предпринимателя на улице Гоголя в Уфе. Начальная цена квартиры площадью 110,7 кв. м составляет 11,48 млн руб. Шаг аукциона — 5%.

Напомним, что инициатором банкротства Сергея Белкина стал Сбербанк. Он включен в реестр требований должника с суммой 26,21 млн руб. В залоге у банка находится двухэтажный жилой дом Сергея Белкина в поселке «Акбердино виллэдж» площадью 252 кв. м залоговой стоимостью 9,2 млн руб., а также земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.

В начале августа принадлежащее предпринимателю ООО «Лидер групп» направило в суд требование о включении в реестр требований кредиторов с суммой 15,23 млн руб.

Влада Шипилова