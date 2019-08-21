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В мобильном приложении Банка «НЕЙВА» появилась функция выпуска виртуальных корпоративных карт

Игорь Кошмин, заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА»

Игорь Кошмин, заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА»

Банк «НЕЙВА» стал одним из двух российских банков, реализовавших в своем мобильном приложении для бизнеса функцию выпуска и перевыпуска корпоративных виртуальных карт. Эти карты не имеют пластикового носителя и существуют только в виде привязанного к банковскому счету компании или ИП набора реквизитов. Они могут быть выпущены в любой момент и чаще всего применяются для совершения покупок в интернете.


Появление уникального сервиса особо отметили аналитики консалтингового агентства Markswebb в свежем рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса. Банк «НЕЙВА» в этом году принимал участие в рейтинге впервые, однако его приложение «Нейва.Бизнес» вошло в десятку самых эффективных банков для руководителей и предпринимателей на платформе платформе iOS. В аналогичном рейтинге Android — приложений он занял 11-ю и 12-ю позиции.

«Мы следуем за потребностями своих клиентов, одна из которых — высокая степень мобильности бизнеса. Корпоративные виртуальные карты сегодня пользуются активным спросом у небольших компаний, особенно у ИП (доля таких корпоративных клиентов в нашем банке — порядка 35%). Это удобный продукт для предпринимателей — активных пользователей мобильных устройств, привыкших к активным покупкам в сети. Мы уверены: далее волна интереса может докатиться и до других корпоративных клиентов, вплоть до крупных компаний, которые пока еще предпочитают использовать классический «пластик».

БАНК «НЕЙВА» ООО

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