В мобильном приложении Банка «НЕЙВА» появилась функция выпуска виртуальных корпоративных карт

Игорь Кошмин, заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА»

Банк «НЕЙВА» стал одним из двух российских банков, реализовавших в своем мобильном приложении для бизнеса функцию выпуска и перевыпуска корпоративных виртуальных карт. Эти карты не имеют пластикового носителя и существуют только в виде привязанного к банковскому счету компании или ИП набора реквизитов. Они могут быть выпущены в любой момент и чаще всего применяются для совершения покупок в интернете.

Появление уникального сервиса особо отметили аналитики консалтингового агентства Markswebb в свежем рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса. Банк «НЕЙВА» в этом году принимал участие в рейтинге впервые, однако его приложение «Нейва.Бизнес» вошло в десятку самых эффективных банков для руководителей и предпринимателей на платформе платформе iOS. В аналогичном рейтинге Android — приложений он занял 11-ю и 12-ю позиции.

«Мы следуем за потребностями своих клиентов, одна из которых — высокая степень мобильности бизнеса. Корпоративные виртуальные карты сегодня пользуются активным спросом у небольших компаний, особенно у ИП (доля таких корпоративных клиентов в нашем банке — порядка 35%). Это удобный продукт для предпринимателей — активных пользователей мобильных устройств, привыкших к активным покупкам в сети. Мы уверены: далее волна интереса может докатиться и до других корпоративных клиентов, вплоть до крупных компаний, которые пока еще предпочитают использовать классический «пластик».

БАНК «НЕЙВА» ООО